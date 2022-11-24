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12:30, 24 ноября 2022 года В Орле в ночь на 24 ноября с улиц вывезли более 1 200 кубометров снега Техника совершила 82 рейса.





Об уборке областной столицы от снега рассказали в пресс-службе городской администрации. Этой ночью работали 30 единиц техники. На сегодняшний день улицы города убирают 76 человек и 44 машины: 15 комбинированных, 13 тракторов, десять самосвалов, три компрессора, два фронтальных погрузчика и один грейдер. 24 ноября в планах убрать ряд улиц: Карьерную, Горького, Приборостроительную, Герцена, Московскую, Красина и другие.





Сергей СИЛАЕВ





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