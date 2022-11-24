В Орловской области свободно около тысячи вакансий для беженцев из Донбасса и Украины

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13:00, 24 ноября 2022 года
В Орловской области свободно около тысячи вакансий для беженцев из Донбасса и УкраиныИнформацию о работе можно посмотреть онлайн.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Работодатели приглашают поваров, водителей, наладчиков оборудования, операторов, слесарей, лаборантов, крановщиков, токарей, электромонтеров.
Также требуются инженеры, менеджеров, швеи, бухгалтеры, медики и педагоги. При устройстве на некоторые вакансии предоставляется жилье, их в регионе около 160. Полную информацию можно посмотреть в специальном разделе «Информация для граждан, прибывших с территорий Украины и Донбасса/Свод вакансий для переселенцев».
Сергей СИЛАЕВ