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14:00, 24 ноября 2022 года Каратисты из Орловской области привезли 12 медалей с соревнований Соревнования прошли в Новомосковске.





Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. В состязаниях в Новомосковске приняли участие более 250 человек из четырех регионов ЦФО. Золото завоевали Мирослава Бунакова, Арина Зикеева, Анна Кочеткова, серебро – Илья Куренков, бронзу – Александр Пимочкин, Максим Карпушкин, Артем Майоров, Илья Харчук, Арсений Морозенко, Валерия Горошко, Алексей Тупиков и Виталий Трутнев.





Сергей СИЛАЕВ





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