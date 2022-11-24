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13:20, 24 ноября 2022 года В Орловской области появится департамент физкультуры и спорта Губернатор Андрей Клычков подписал постановление.





Ранее вопросами физической культуры и спорта в регионе занималось управление. Теперь полномочия переходят департаменту.



Он будет разрабатывать правовые акты, реализовать государственные программы по развитию спорта на Орловщине, проводить и организовать соревнования.



Руководителем департамента физической культуры и спорта станет начальник регуправления Алексей Берестов.





Сергей СИЛАЕВ





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