В Орловской области появится департамент физкультуры и спорта

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13:20, 24 ноября 2022 года
В Орловской области появится департамент физкультуры и спортаГубернатор Андрей Клычков подписал постановление.
Ранее вопросами физической культуры и спорта в регионе занималось управление. Теперь полномочия переходят департаменту.
Он будет разрабатывать правовые акты, реализовать государственные программы по развитию спорта на Орловщине, проводить и организовать соревнования.
Руководителем департамента физической культуры и спорта станет начальник регуправления Алексей Берестов.
Сергей СИЛАЕВ