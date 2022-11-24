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13:30, 24 ноября 2022 года Художник в тюремной робе От продавца наркотиков до живописца. В Нарышкинской колонии отбывает наказание осуждённый, чьи работы признаны выдающимися на всероссийских конкурсах. От том, как яркие краски на холсте помогают раскрасить жизнь по ту сторону колючей проволоки - Юлия Сабельникова.











Юлия Сабельникова





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