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14:30, 24 ноября 2022 года Орловчанка - в финале всероссийского конкурса "Студент года" Анастасия Матвеева среди 35-ти лучших спортсменов страны.





Орловчанка Анастасия Матвеева успевает и отлично учиться и побеждать на спортивных площадках. Более 10 лет девушка отдала каратэ. Успехи студентки ОГУ отметили на всероссийском уровне. Теперь Анастасия Матвеева поборется за итоговую победу во всероссийском конкурсе "Студент года".





Анастасия Дорохова





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