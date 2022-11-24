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15:00, 24 ноября 2022 года В Орле 24 ноября откроется выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Николая Данилевского Экспозицию можно увидеть до 20 декабря в Бунинке.





правительства региона. Выставка «Востребован временем. К 200-летию со дня рождения русского социолога, культуролога, публициста Николая Данилевского» будет доступна орловцам в отделе краеведеских документов. Об этом рассказали в пресс-служберегиона. Выставка «Востребован временем. К 200-летию со дня рождения русского социолога, культуролога, публициста Николая Данилевского» будет доступна орловцам в отделе краеведеских документов. Гостям представляют материалы о жизни и творчестве: монографии и сборники, а также публикации правнучек Данилевского. Возрастное ограничение: (12+)





Сергей СИЛАЕВ





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