В Орле 24 ноября откроется выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Николая Данилевского

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15:00, 24 ноября 2022 года
В Орле 24 ноября откроется выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Николая ДанилевскогоЭкспозицию можно увидеть до 20 декабря в Бунинке.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Выставка «Востребован временем. К 200-летию со дня рождения русского социолога, культуролога, публициста Николая Данилевского» будет доступна орловцам в отделе краеведеских документов.
Гостям представляют материалы о жизни и творчестве: монографии и сборники, а также публикации правнучек Данилевского.
Возрастное ограничение: (12+)
Сергей СИЛАЕВ