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15:00, 24 ноября 2022 года В Орле открылся Международный кинофестиваль "Отцы и дети" Подано 120 заявок, это документальные, художественные и мультипликационные фильмы.





География участников Россия, Белоруссия, Армения, Китай, Бразилия и Франция. Бороться за звание лучшего будут режиссеры, операторы и актеры. Эва Стасюлевич была на первом показе.





Эва Стасюлевич





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