Орловцы могут подарить радость пожилым людям и инвалидам

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15:30, 24 ноября 2022 года
Орловцы могут подарить радость пожилым людям и инвалидамМиссионерский отдел Орловской епархии объявил о старте Рождественской акции по сбору подарков для подопечных домов престарелых.
Благотворительный марафон призван помочь почувствовать пожилым людям, что они не одиноки, раскрасить их однообразные будни и подарить радость праздника Рождества Христова.
Для бабушек и дедушек из Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Каменского геронтологического центра (Мценский район) епархиальный миссионерский отдел соберет более 350 подарков. Планируется, что в комплекты войдут полотенце и крем для рук, гель для душа и бритвенные принадлежности.
К рождественским подаркам приложат именные открытки, которые создадут воспитанники воскресных школ при храмах Орловской епархии и учащиеся колледжей города Орла.
Принять участие в акции может каждый желающий. Всех неравнодушных приглашают принести комплекты подарков до 22 декабря в:
- гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери города Орла;
- Всехскорбященский храм поселка Знаменка Орловского муниципального округа;
- Свято-Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла.
- Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (900) 948-92-97.
об этом нам сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Александра Бахтина