четверг 24.11.2022 18:13:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:30, 24 ноября 2022 года

Орловцы могут подарить радость пожилым людям и инвалидам

Миссионерский отдел Орловской епархии объявил о старте Рождественской акции по сбору подарков для подопечных домов престарелых.


Благотворительный марафон призван помочь почувствовать пожилым людям, что они не одиноки, раскрасить их однообразные будни и подарить радость праздника Рождества Христова.
 
Для бабушек и дедушек из Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Каменского геронтологического центра (Мценский район) епархиальный миссионерский отдел соберет более 350 подарков. Планируется, что в комплекты войдут полотенце и крем для рук, гель для душа и бритвенные принадлежности.
 
К рождественским подаркам приложат именные открытки, которые создадут воспитанники воскресных школ при храмах Орловской епархии и учащиеся колледжей города Орла.
 
Принять участие в акции может каждый желающий. Всех неравнодушных приглашают принести комплекты подарков до 22 декабря в:
 
- гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери города Орла;
- Всехскорбященский храм поселка Знаменка Орловского муниципального округа;
- Свято-Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла.
- Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (900) 948-92-97.
 
об этом нам сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Александра Бахтина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.