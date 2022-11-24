Орловцы могут подарить радость пожилым людям и инвалидам

Миссионерский отдел Орловской епархии объявил о старте Рождественской акции по сбору подарков для подопечных домов престарелых.

Для бабушек и дедушек из Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Каменского геронтологического центра (Мценский район) епархиальный миссионерский отдел соберет более 350 подарков. Планируется, что в комплекты войдут полотенце и крем для рук, гель для душа и бритвенные принадлежности.

К рождественским подаркам приложат именные открытки, которые создадут воспитанники воскресных школ при храмах Орловской епархии и учащиеся колледжей города Орла.

Принять участие в акции может каждый желающий. Всех неравнодушных приглашают принести комплекты подарков до 22 декабря в:

- гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери города Орла;

- Всехскорбященский храм поселка Знаменка Орловского муниципального округа;

- Свято-Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла.

- Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (900) 948-92-97.

об этом нам сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.