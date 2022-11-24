Болховский священник дал совет женам и матерям мобилизованных

«Молитесь и ждите своих победителей»

Как рассказали в Семейном МФЦ, за чашкой чая священник поделился с женщинами впечатлениями от общения с бойцами, участвующими в СВО. Отец Александр часто бывает в прифронтовой зоне, встречается с российскими военными и духовно окормляет их. От жителей нашего региона батюшка привозит для солдат гуманитарную помощь.

В ходе беседы отец Александр сказал слова поддержки женщинам, которые сейчас переживают за своих мобилизованных мужей и сыновей. Благочинный отметил, что в это непростое время самое главное — молитва.

«У нас сейчас с вами одна задача — молиться и ждать своих победителей», — сказал протоиерей Александр Кузнецов.

Нам об этом сообщили в информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.