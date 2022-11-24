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14:28, 24 ноября 2022 года

В Орловской области двоих сотрудников ГИБДД обвинили в мошенничестве

Они ввели в заблуждение руководство и не проводили обязательных занятий.


 

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника организационно-аналитической работы того же управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

 

– Должностные лица ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием по ряду учебных дисциплин, а также не проверяли и не оценивали знания у курсантов (слушателей), и не исполняли другие возложенные на них трудовые обязанности; в то же время похитив денежные средства учебного заведения на суммы свыше 363 тысяч рублей и свыше 142 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области. 


Сотрудники института занимали должности доцентов по совместительству с 2019 по 2021 годы на одной из кафедр ФГКОУ ВО "ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова". 

– Принято решение об увольнении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области со службы в органах внутренних дел. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области.




Сергей СИЛАЕВ
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