Главная » Новости



14:28, 24 ноября 2022 года В Орловской области двоих сотрудников ГИБДД обвинили в мошенничестве Они ввели в заблуждение руководство и не проводили обязательных занятий.





Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника организационно-аналитической работы того же управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. – Должностные лица ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием по ряду учебных дисциплин, а также не проверяли и не оценивали знания у курсантов (слушателей), и не исполняли другие возложенные на них трудовые обязанности; в то же время похитив денежные средства учебного заведения на суммы свыше 363 тысяч рублей и свыше 142 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Сотрудники института занимали должности доцентов по совместительству с 2019 по 2021 годы на одной из кафедр ФГКОУ ВО "ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова".



– Принято решение об увольнении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области со службы в органах внутренних дел. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2