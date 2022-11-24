В Орловской области почти 1 100 будущих мам получили пособие по беременности

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16:30, 24 ноября 2022 года
В Орловской области почти 1 100 будущих мам получили пособие по беременностиПраво на него имеют те орловцы, доход который ниже прожиточного минимума.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Если доход семьи выше прожиточного минимума, то семья не имеет права на пособие.
Прожиточный минимум на душу населения в Орловской области – 12 945 рублей. Подробнее о том, что учитывается при назначении пособия, можно убрать на сайте Пенсионного фонда РФ.
За 11 месяцев 2022 года выплату назначили 1 094 будущим мамам, а с 1 июля 2022 года ее получили 1 972 женщины.
Сергей СИЛАЕВ