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17:02, 24 ноября 2022 года

В Орле определили стоимость корзины товаров первой необходимости

Стоимость набора из 24 товаров первой необходимости, составляет 4606,92 руб.


За 2 месяца показатель уменьшился на 0,1 % или 4,74 руб.  
Снизились средние розничные цены на крупу гречневую – на 20 %, сахар-песок – 13 %, масло подсолнечное – 4 %, рыбу мороженую неразделанную – 2,5 %, баранину – 2,2 %.
На потребительском рынке отмечается снижение цен на яблоки – 16,6 %, репчатый лук – 7,7 %, картофель – 3,4 %, белокочанную капусту – 3,4 %, морковь – 0,4 %.
При этом наблюдается тенденция к ежемесячному увеличению розничных цен на яйцо куриное (с 61,37 до 75,09 руб. или на 22,4 %).
Об этом мы узнали от Правительтсва Орловской области.
 



Александра Бахтина
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