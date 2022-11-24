Главная » Новости



14:59, 24 ноября 2022 года Андрей Клычков выступил на парламентских слушаниях в Госдуме Участники обсудили преобразования экономики России в условиях санкций.





Губернатор Орловской области затронул тему развития региональной экономики и импортозамещения. Важным и направлением он назвал стимулирование повышения спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей, в том числе за счет расширения программ господдержки.



- Как отметил Андрей Клычков политика импортозамещения должна быть последовательной и планомерной. Успешный опыт поддержки сельскохозяйственного производства, позволивший обеспечить конкурентоспособность отрасли, может быть экстраполирован и на импортозависимые сферы и отрасли, - сообщает региональное правительство.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2