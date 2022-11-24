В Орловской области картофель можно купить дешевле, чем в других регионах ЦФО

Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков.

Озвучены итоги рейтинга субъектов Центрального федерального округа по наименьшей средней розничной цене. Из 18 субъектов ЦФО Орловская область находится на первом месте по цене на картофель, на третьем – по цене на репчатый лук.

По цене на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 – 3,2 % жирности регион на 4 месте, по цене на рыбу мороженую неразделанную, крупу гречневую, яблоки и чай черный байховый – на шестой позиции.



На 8 месте в ЦФО Орловщина по цене на говядину, яйца куриные, масло подсолнечное, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, морковь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.