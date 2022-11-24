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15:19, 24 ноября 2022 года Орел примет международный музыкальный фестиваль Прикоснуться к прекрасному орловцы смогут в декабре.





Международный фестиваль хоровой и фортепианной музыки им. митрополита Серафима пройдет с 9 по 11 декабря. Площадкой станет Орловский государственный институт культуры.



- В конкурсе смогут посоревноваться любительские хоровые коллективы, любительские хоры при храмах и воскресных школах, хоры профессиональных учебных заведений, а также смешанные и юношеские профессиональные хоры. Стать участником сможет каждый в возрасте от 15 и до 60 лет. Главное требование – исполнить произведение митрополита Серафима и любое другое произведение русских композиторов, - сообщает горадминистрация.



(6+)





Ольга СУПОНЕВА





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