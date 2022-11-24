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15:29, 24 ноября 2022 года Три пациента с ковидом в Орловской области сейчас находятся на ИВЛ Для орловцев с тяжелым течением коронавируса подготовлена 171 койка.









По словам главы депздрава, трем пациентам понадобилась искуственная вентиляция легких. Под амбулаторным наблюдением находится 321 житель региона с диагностированным ковидом.



Об этом рассказал и.о. главы департамента здравоохранения Игорь Петчин. В настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией снова пошла вверх в многих регионах России. В том числе и на Орловщине: за неделю она выросла на 34%.По словам главы депздрава, трем пациентам понадобилась искуственная вентиляция легких. Под амбулаторным наблюдением находится 321 житель региона с диагностированным ковидом.







Ольга СУПОНЕВА





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