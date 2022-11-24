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15:49, 24 ноября 2022 года В Орловской области людей стали чаще класть в больницы с коронавирусом Уровень госпитализации за неделю вырос на 5,5%.









В основном, болеют взрослые: их 94%, детей 6%. Среди взрослых чаще других заражаются коронавирусом орловцы в возрасте от 65 лет.



Как мы сообщали ранее, в настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией снова пошла вверх в многих регионах России. В том числе и на Орловщине: за неделю она Как сообщил Александр Румянцев, начальник регионального Роспотребнадзора, коээфициент распространения ковида в Орловской области сейчас составляет 1,14. Всего зафиксировано 133 974 случая заражения.В основном, болеют взрослые: их 94%, детей 6%. Среди взрослых чаще других заражаются коронавирусом орловцы в возрасте от 65 лет.Как мы сообщали ранее, в настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией снова пошла вверх в многих регионах России. В том числе и на Орловщине: за неделю она выросла на 34%.





Ольга СУПОНЕВА





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