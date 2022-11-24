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16:11, 24 ноября 2022 года В Орле отпраздновали "День добра и дружбы" Фестиваль национальных спортивных игр развернулся в ОГУ.





Впервые День добра и дружбы прошел в 2019 году, затем фестиваль пришлось приостановить из-за коронавируса. Однако теперь традиция возобновилась. О том, как соревновались студенты из разных стран, рассказывает Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





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