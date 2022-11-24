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16:37, 24 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле откроется колл-центр, который позволит пациентам быстро и комфортно оформлять запись к врачу;



- Более 80 рейсов за ночь и большая уборка днем. На какие улицы сегодня заедет снегоуборочная техника, расскажем.



- Африканские салочки, игра в "белочку" и "гляделки"



- День добра и дружбы помог орловцам стать ближе к народам разных стран



- "Свободное пространство" начало гастроли на Урале



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