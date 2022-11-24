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17:30, 24 ноября 2022 года В Орловской области ежедневно прививают около 700 человек от COVID-19 Вакцинация проводится в 31 медицинской организации региона.





Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения области Игорь Петчин на заседании регионального оперштаба. В Орловской области уровень коллективного иммунитета составляет 4%, в Российской Федерации – 5,1%.

Из подростков вакцинировано 3,2 тысяч человек. В настоящее время профильные департаменты организуют системную вакцинацию в организациях и учреждениях. В планах провести штабы по вакцинации во всех муниципалитетах.





Сергей СИЛАЕВ





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