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18:00, 24 ноября 2022 года В Орловской области прошли мастер-классы для безработных Мастер-классы вошли в перечень проектов Орловской области, направленных на развитие предпринимательской деятельности.





Мастер-классы провели три предпринимателя.

Спикеры поделились секретами приготовления роллов, рассказали о семейном ЛПХ.

На третьем мастер-классе рассказали о открыла ИП при поддержке службы занятости.

Директор центра занятости Юлия Серёгина проинформировала об услуге службы занятости по содействию началу предпринимательской деятельности безработных граждан, рассказала о видах и условиях заключения социальных контрактов.

Сообщили в Правительстве Орловской области. Директор центра занятости Юлия Серёгина проинформировала об услуге службы занятости по содействию началу предпринимательской деятельности безработных граждан, рассказала о видах и условиях заключения социальных контрактов.Сообщили в Правительстве Орловской области.





Александра Бахтина





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