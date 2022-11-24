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17:20, 24 ноября 2022 года В Орле восстановлено движение троллейбусов На маршруты они вернулись 24 ноября.





Напомним, из-за остановки подстанции троллейбусы несколько дней не ходили до конечной точки своего маршрута, делали разворот на Брестской. Сегодня администрация сообщила о восстановлении движения.



- Электроснабжение от подстанции на улице Гагарина восстановлено, троллейбусы №4, №6 и №7 вернулись к прежним маршрутам, - сообщает администрация Орла.





Ольга СУПОНЕВА





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