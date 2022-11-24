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19:00, 24 ноября 2022 года В Ливнах продолжается строительство детской поликлиники Открыть ее планируют в 2023 году.





На объекте трудится 50 строителей, они выполняют одновременно несколько видов работ. Трехэтажное здание к сегодняшнему дню выстроено и перекрыто.



- Строители уже приступили к отделке фасада здания плитами утепления, поверх которого будет нанесен слой фасадного клея. Одновременно ведутся работы на кровле здания, монтируется пожарная лестница. Установлены пластиковые стеклопакеты. В ближайшей перспективе будет осуществлен монтаж вентиляционных систем, - рассказала "Ливенская газета".



Сдача запланирована на май 2023 года.





Ольга СУПОНЕВА





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