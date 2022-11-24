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19:30, 24 ноября 2022 года

Жители Орла и области рассказали Владимиру Ивановскому о насущных проблемах

На приеме зам губернатора пожаловались на ремонта кровли дома, ремонте дороги.


За помощью в решении проблем обратились жители Орла и Орловского муниципального округа, а также жители Мценска, Ливен и Новодеревеньковского района.
 
 Речь шла о содействии в решении вопроса, касающегося ремонта кровли дома №18 по ул. Сурена Шаумяна и дома №99 ул. Нормандия-Неман.
 
Также поступила просьба о ремонте дороги от д. Большие Фоминки до моста в д. Кнубрь Орловского муниципального округа.
 
Рассмотрели вопрос о переселении из аварийного дома № 15, расположенного в Орле на Кромском шоссе.
 
Ещё одно обращение касалось улучшения жилищных условий ветерана труда, ребёнка войны, проживающей в Новодеревеньковском районе, в поселке Михайловка. Сообщила пресс служба Правительства Орловской области. 



Александра Бахтина
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