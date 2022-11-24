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20:07, 24 ноября 2022 года Орловские блогеры и журналисты примерили на себя роль пожарных В Орле сотрудники чрезвычайного ведомства организовали для блогеров и журналистов блог-тур «Передышка после схватки с огненной стихией», который прошёл в 5-й пожарно-спасательной части по охране Заводского района г. Орла.





Как устроена боевая работа и быт огнеборцев, сколько весит боёвка и дыхательный аппарат, за сколько секунд нужно одеться и выехать по тревоге, зачем пожарным гидравлический инструмент, какие бывают пожарные рукава и сколько воды в автоцистерне – на эти и многие другие вопросы узнали ответы участники блог-тура.



Им в этом помогали начальник караула Виталий Окуньков и начальник пресс-службы Наталия Акулова, которые стали своеобразными проводниками в мир пожарного братства. Сообщили в пресс-служба МЧС





Александра Бахтина





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