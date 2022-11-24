Орловцев просят помочь с покупкой раций и запчастей на машины для бойцов СВО

|
|Главная » Новости
20:30, 24 ноября 2022 года
Орловцев просят помочь с покупкой раций и запчастей на машины для бойцов СВОПродолжается сбор необходимых вещей, которые передадут военнослужащим на передовую.
Совеник губернатора Сергей Лежнев разместил пост с просьбой откликнуться и помочь со сбором средств на приобретение необходимого. Военнослужащим нужны рации, запасные части для автомобилей, теплая одежда и другое.
- Есть дополнительная потребность по рациям, крайне необходимым в работе "за лентой". Есть потребность в дополнительных запчастях на спецтехнику, прежде всего, для бронированных внедорожников УАЗ "Есаул". Идет износ расходки, часть техники стоит. Список серьезный, своими силами сможем закрыть потребность только частично, - написал Лежнев в телеграм-канале.
Он отметил также, что недавно спеназовцы попросили привезти им полевые бани, чтобы была возможность помыться. Этот запрос, благодаря неравнодушным орловцам, удалось выполнить. Также приобрели для военнослужащих зимнюю форму и обувь.
Ольга СУПОНЕВА