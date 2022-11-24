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19:19, 24 ноября 2022 года

История с продажей носков, связанных для военных пенсионеркой из Орла, оказалась выдумкой

Обнародованы результаты проверки, проведенной полицией.


Управление МВД по городу Орлу завершило проверку истории с якобы продажей на рынке носков, связанных пенсионеркой для военных. Как оказалось, распространившийся по сети скандальный эпизод - всего лишь выдумка.

Проверку полиция провела по заявлению мэрии, после того, как стали расползаться слухи о торговле вещами, предназначенными для участников СВО. Пожилая женщина заявила, что увидела на Южном рынке носки, которые она собственноручно связала и передала в пункт сбора гуманитарной помощи. Позже, по словам пенсионерки, она увидела эти изделия в продаже. 

В ходе диалога с пострадавшей женщиной полицейскими установлен ключевой факт: "Гражданка пояснила, что историю о реализации вязаных носков на Южном рынке, предназначенных для мобилизованных бойцов, она придумала и решила рассказать медработникам. С какой целью она это сделала, пояснить не смогла", - сообщили в администрации Орла.

А пункт сбора гуманитарной помощи на Южном рынке действительно работает. Вещи, собранные здесь для бойцов, передают в военкомат.  


Ольга СУПОНЕВА
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