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8:00, 25 ноября 2022 года В детской поликлинике Орла ликвидировали условный пожар Дежурным караулом 2 пожарно-спасательной части было проведено пожарно-тактическое занятие в детской поликлинике городской больницы им. С.П. Боткина.





По тактическому замыслу в результате технической неисправности электропроводки в помещении третьем этаже здания поликлиники, произошло короткое замыкание с последующим загоранием мебели и оборудования. Образовалось сильное задымление помещения с выходом дыма в коридор.



Сотрудники, обнаружившие возгорание, сообщили о нем в службу спасения и руководству поликлиники, провели эвакуацию посетителей и работников, сообщили в пресс-службе МЧС.





Александра Бахтина





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