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21:02, 24 ноября 2022 года Больше миллиона рублей задолжала компания в Орловской области своим работникам Деньги удалось вернуть после ареста машин и недвижимости.





Компания, предоставляющая услуги по обработке и утилизации ТКО, не выплатила 16 своим работникам 1,1 млн рублей. Делом занялись приставы.



- В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение организации и наложил аресты на ее транспортные средства и недвижимое имущество, а также установил наличие у предприятия наличие дебиторской задолженности, на которую впоследствии было обращено взыскание, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.



В итоге меры подействовали. Всем сотрудникам вернули заработанные деньги.









Ольга СУПОНЕВА





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