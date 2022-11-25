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7:15, 25 ноября 2022 года В Орле сегодня ожидаются мокрые осадки и сильный ветер Публикуем подробный прогноз погоды на пятницу 25 ноября.





По прогнозам синоптиков сегодняшний день выдастся в Орле пасмурным. По сообщению Росгидрометцентра, столбики термометров замрут на отметке в 0 градусов. Ожидается сильный ветер с востока, скорость 6 м/c. Атмосферное давление на уровне 747 мм рт.ст.









Ольга СУПОНЕВА





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