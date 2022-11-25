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8:30, 25 ноября 2022 года Детский парк Орла начнут украшать к новогодним праздникам Уже к 15 декабря он должен засиять огнями и наполниться сказочными персонажами.









Еще целое семейство Дедов Морозов и крутящаяся елочка разместятся возле административного здания. А возле зоовыставки юных гостей будут встречать Дед мороз со Снегурочкой.



Как мы уже писали ранее, Орел начал подготовку к Новому году. На центральной площади ведется установка главной городской елки,а всего на улицах нашего города появится

Возле фонтана "Кони" установят десятиметровую елку со сквозным проходом, на центральной аллее появятся маленькие домики и Деды Морозы на самокатах.Еще целое семейство Дедов Морозов и крутящаяся елочка разместятся возле административного здания. А возле зоовыставки юных гостей будут встречать Дед мороз со Снегурочкой.Как мы уже писали ранее, Орел начал подготовку к Новому году. На центральной площади ведется установка главной городской елки,а всего на улицах нашего города появится шесть праздничных деревьев.







Татьяна Тимохина





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