пятница 25.11.2022 13:15:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:30, 25 ноября 2022 года

Детский парк Орла начнут украшать к новогодним праздникам

Уже к 15 декабря он должен засиять огнями и наполниться сказочными персонажами.


Возле фонтана "Кони" установят десятиметровую елку со сквозным проходом, на центральной аллее появятся маленькие домики  и Деды Морозы на самокатах.

Еще целое семейство Дедов Морозов и крутящаяся елочка  разместятся возле административного здания. А возле зоовыставки юных гостей будут встречать Дед мороз со Снегурочкой. 

Как мы уже писали ранее, Орел начал подготовку к Новому году. На центральной площади ведется установка главной городской елки,а всего на улицах нашего города появится шесть праздничных деревьев. 



Татьяна Тимохина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.