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9:30, 25 ноября 2022 года В районах Орловской области начнутся выездные занятия по гражданской обороне Организует их региональное управление МЧС и орловский корпус спасателей.





Уже сегодня специалисты приедут в Хотынецкий и Шаблыкинский районы.



В ходе занятий уделят внимание организации эвакуации и укрытию населения. Расскажут местным жителям и о том, как оказывать первую помощь. Запланирована также раздача памяток и беседы с жителями районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Юлия Сулим





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