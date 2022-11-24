Коротко о главном

«Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Больше полномочий - больше возможностей! И доступнее медицина. Орловщина вошла в число пилотных регионов, где сформируют единый колл центр: записаться к врачу можно будет без посещения поликлиники!

- Прохода нет. Пешеходная зона на Тургеневском мосту в Орле на ремонте: когда переправа обретет завершенный облик

- Орловская музыкальная сказка покоряет сердца уральских зрителей



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