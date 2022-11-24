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21:54, 24 ноября 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Больше полномочий - больше возможностей! И доступнее медицина. Орловщина вошла в число пилотных регионов, где сформируют единый колл центр: записаться к врачу можно будет без посещения поликлиники!
- Прохода нет. Пешеходная зона на Тургеневском мосту в Орле на ремонте: когда переправа обретет завершенный облик
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Вести-Орёл