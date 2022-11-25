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9:46, 25 ноября 2022 года На Солнцевской, Тамбовской и Черепичной в Орле отключили отопление и горячую воду В зону перебоя с ресурсами попали несколько домов.





Отключение отопления и горячего водоснабжения продлится до 17.00. По информации АО "Орелгортеплоэнерго" неудобства коснутся жителей домов по улице Солнцевской, 8, Тамбовской, 4, 6, а также улице Черепичной, 18.



Причина временных перебоев с ресурсами - ремонт теплотрассы.





Ольга СУПОНЕВА





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