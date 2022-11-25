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9:47, 25 ноября 2022 года В Орле на реке Оке обнаружены моржи Гиппократ, Александр Суворов, Илья Репин с удовольствием погружались в холодную воду - моржевали. Их последователи есть и в Орле.





Юлия Опанасюк познакомилась с теми, кто не боится холодной воды:





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