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9:50, 25 ноября 2022 года Орловский роддом получит новую цифровую систему УЗИ На закупку оборудования уйдет больше 8 миллионов рублей.





Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Отмечается, что поставка полностью цифровой ультразвуковой системы намечается уже на этот год: завезти оборудование планируется до 20 декабря 2022.



Стоимость медицинской техники составит 8,1 млн рублей.









Ольга СУПОНЕВА





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