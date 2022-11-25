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9:55, 25 ноября 2022 года В Орле на 4-й Курской горела баня Пожарные тушили пламя ночью 25 ноября.





О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Оно случилось в первом часу ночи 25 ноября: спасатели выезжали на улицу 4-ю Курскую тушить пожар.



- В результате пожара выгорела кровля бани на площади шесть квадратных метров, помещение закопчено изнутри. От огня спасены рядом расположенные строения, - пояснили корреспонденту ГТРК "Орел" в чрезвычайном ведомстве.



К счастью, в происшествии никто не пострадал. А вот по какой причине оно случилось, еще предстоит установить специалистам.



Фото из архив ГТРК "Орел"





Ольга СУПОНЕВА





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