В честь Дня матери в Орле прошел праздник для жен мобилизованных

Женщины, проводившие мужей на СВО, побывали на интеллектуальной игре с чаепитием.

Праздник для орловчанок, чьи мужчины принимают участие в специальной военной операции, устроил Молодежный ресурсный центр. Больше десяти девушек поучаствовали в игре на знание житейской мудрости, а также пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая.





- Главная цель городских мероприятий для родственников участников СВО – поддержать словом и делом, подарить улыбку и радость в непростые времена.

На столах – вкусные угощения, а на экранах – вопросы, которые позволили милым участницам вспомнить о самых приятных моментах супружеской жизни,