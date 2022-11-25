В честь Дня матери в Орле прошел праздник для жен мобилизованных

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10:00, 25 ноября 2022 года
В честь Дня матери в Орле прошел праздник для жен мобилизованныхЖенщины, проводившие мужей на СВО, побывали на интеллектуальной игре с чаепитием.
Праздник для орловчанок, чьи мужчины принимают участие в специальной военной операции, устроил Молодежный ресурсный центр. Больше десяти девушек поучаствовали в игре на знание житейской мудрости, а также пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая.
- Главная цель городских мероприятий для родственников участников СВО – поддержать словом и делом, подарить улыбку и радость в непростые времена. На столах – вкусные угощения, а на экранах – вопросы, которые позволили милым участницам вспомнить о самых приятных моментах супружеской жизни, - рассказали о событии в пресс-службе администрации Орла.
Кроме того, с орловчанками пообщалась психолог, которая рассказала, как найти опору и в сложной жизненной ситуации найти ресурсы.
Фото: администрация Орла
Ольга СУПОНЕВА