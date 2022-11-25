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10:00, 25 ноября 2022 года

В честь Дня матери в Орле прошел праздник для жен мобилизованных

Женщины, проводившие мужей на СВО, побывали на интеллектуальной игре с чаепитием.


Праздник для орловчанок, чьи мужчины принимают участие в специальной военной операции, устроил Молодежный ресурсный центр. Больше десяти девушек поучаствовали в игре на знание житейской мудрости, а также пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая.

- Главная цель городских мероприятий для родственников участников СВО – поддержать словом и делом, подарить улыбку и радость в непростые времена. На столах – вкусные угощения, а на экранах – вопросы, которые позволили милым участницам вспомнить о самых приятных моментах супружеской жизни, - рассказали о событии в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, с орловчанками пообщалась психолог, которая рассказала, как найти опору и в сложной жизненной ситуации найти ресурсы. 

Фото: администрация Орла 




Ольга СУПОНЕВА
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