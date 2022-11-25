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10:10, 25 ноября 2022 года В Болховском краеведческом музее открылась фотовыставка Работы представил фотохудожник из Белгорода Виталий Собровин.





Выставка приурочена к сотому юбилею музея-заповедника Спасское-Лутовиново. На открытии побывали участники фотоклуба "Болхов", школьники и воспитанникипансиона во имя преподобного Сергия Радонежского.



Об этом сообщает районная газета "Болховкие куранты". По словам директра музея Лидии Хомяковой, открытие выставки белгородского фотохудожника Виталия Собровина - значимое событие в культурной жизни района.



Познакомиться с экспозицией можно до конца текущего года.



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Фото: "Болховские куранты"









Ольга СУПОНЕВА





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