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10:30, 25 ноября 2022 года Николай Стариков посетит Орел 25 ноября Политик и писатель планирует побывать в школах и вузах.





Николай Стариков – российский общественный деятель, публицист, блогер и писатель. Он активно участвует в сборе гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции.



Стариков проведет встречу со студентами и школьниками в рамках проекта "Диалоги на равных". Стороны обсудят ситуацию в стране и вокруг нее, ребята зададут вопросы и получат ответы.





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