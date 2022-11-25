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11:00, 25 ноября 2022 года Орловские блогеры попробовали себя в роли пожарных Участники блог-тура примерили боевку весом в 10 килограмм, разрезали арматуру и опробовали выезд по тревоге.





О том, как проходил блог-тур в пожарной части, смотрите в нашем сюжете.





Юлия Сабельникова





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