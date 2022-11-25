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11:27, 25 ноября 2022 года Черноморский циклон принесет в Орловскую область мокрый снег и гололедицу В Госавтоинспекции просят водителей быть особо бдительными на дорогах.





По прогнозам регионального Гидрометцентра, на Орловщине в ближайшие дни погоду будет диктовать циклон с Черного моря. Жителей региона 25-27 ноября ждет пасмурное небо, достаточно сильный ветер со скоростью 7-12 м/с, и перепады температуры от -3 до +2 градусов.



Ожидаются осадки: снег, сменяющийся мокрым снегом и дождем. Местами гололед.









Ольга СУПОНЕВА





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