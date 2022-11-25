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12:27, 25 ноября 2022 года

В Орловской области больше других зарабатывают сотрудники страховой и финансовой сферы

Орелстат рассказал о средних зарплатах в регионе.


Согласно данным статистики, по состоянию на сентябрь 2022 средняя заработная плата в Орловской области составила 39 768 рублей. Однако в разных сферах цифра эта разнится, наблюдается разрыв.

Так, больше других зарабатывают орловцы, трудящиеся в отрасли страхования и финансов: их средняя зарплата на уровне 55 504 рублей. На втором месте сельское хозяйство, тут средняя оплата труда составляет 46 495 рублей, на третьем - госуправление с зарплатой в 44 544 рубля. Также выше средних по региону зарплаты у сотрудников предприятий, поставляющих ресурсы, - 44 158 рублей, сферы транспортирвки и хранения - 42 080 рублей, на обрабатывающих производствах - 42 047 рублей.

В других отраслях зарплаты ниже средних. В торговле на уровне 38 550 рублей, в строительстве  - 36 963 рубля, в образовании  - 35 334 рубля, в области здравоохранения и соцуслуг - 35 214 рублей, а в сфере культуры, спорта и развлечений - 32 025 рублей. 

Отметим, что это официальная статистика Орелстата по белым зарплатам. 




Ольга СУПОНЕВА
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