Главная » Новости



12:00, 25 ноября 2022 года Школьник из Орловской области стал третьим призером всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту Вадим Ветров решал задачи, которых нет в школьной программе.





правительства Орловской области. В олимпиаде участвовали более 13 тысяч человек из 83 регионов страны, а в финал прошли 42 человека.



Об этом сообщает пресс-службаОрловской области. В олимпиаде участвовали более 13 тысяч человек из 83 регионов страны, а в финал прошли 42 человека. На заключительном этапе финалисты решали задачи по машинному обучению. Награждение победителей состоится в декабре. Ребята получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Фото: пресс-служба правительства региона





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2