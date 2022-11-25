Школьник из Орловской области стал третьим призером всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

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12:00, 25 ноября 2022 года
Школьник из Орловской области стал третьим призером всероссийской олимпиады по искусственному интеллектуВадим Ветров решал задачи, которых нет в школьной программе.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. В олимпиаде участвовали более 13 тысяч человек из 83 регионов страны, а в финал прошли 42 человека.
На заключительном этапе финалисты решали задачи по машинному обучению. Награждение победителей состоится в декабре. Ребята получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей СИЛАЕВ