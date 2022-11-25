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10:47, 25 ноября 2022 года
В Орле продолжает работу "Литературная резиденция"Шесть начинающих писателей России с 10 ноября живут и работают в парке-отеле "Мечта". Сегодня мы познакомимся с ними в очередном выпуске "Радиогостиной" на "Радио России. Орел"
Проект под названием "Литературная резиденция" реализует Ассоциация союзов писателей и издателей под председательством писателя, журналиста, общественного деятеля Сергея Шаргунова.
Начинающие писатели знакомятся с достопримечательностями Орловского края, проводят встречи с читателями и главное – занимаются литературным творчеством.
Сегодня мы познакомимся с ними в очередном выпуске "Радиогостиной" на "Радио России. Орел". Встреча в прямом эфире состоится 25 ноября. Начало в 11 часов:20 минут.
Номер для звонков: 43-51-87; для сообщений: 8-920-80-84-000.
Вести-Орёл