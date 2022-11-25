В Орле продолжает работу "Литературная резиденция"

Шесть начинающих писателей России с 10 ноября живут и работают в парке-отеле "Мечта". Сегодня мы познакомимся с ними в очередном выпуске "Радиогостиной" на "Радио России. Орел"