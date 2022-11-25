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11:26, 25 ноября 2022 года

Орловский облсуд оставил в силе приговор директору строительной фирмы, обманувшему дольщиков

В колонии экс-руководитель ООО "Унистрой-Орел" проведет шесть лет.


Апелляция была подана после приговора районного суда директору ООО "Унистрой". За обман дольщиков Фемида наказала его сроком лишения свободы и штрафом в 500 тысяч рублей. Облсуд рассмотрел дело повторно: подсудимый вину не признал и с приговором был не согласен. Данное уголовное дело в отношении должностного лица было возбуждено в августе 2020 года  и расследовалось Следственной частью Следственного управления УМВД России по Орловской области. 

Суд установил, что директор ООО "Унистрой-Орел"  действуя в составе группы лиц по предварительному сговору  из корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, не имея намерений исполнить в предусмотренный договорами участия в долевом строительстве срок обязательства по постройке многоквартирного жилого дома, путем обмана похитил привлеченные денежные средства 71 гражданина на общую сумму 67 879 332 рубля 80 копеек, что является особо крупным размером, - прокомментировали в пресс-службе Орловского облсуда.

Решением судьи, приговор остался неизменным: 6 лет колонии и полмиллиона рублей штрафа.  



Ольга СУПОНЕВА
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