Орловцы могут анонимно задать вопросы о ВИЧ

С 25 ноября в регионе работает горячая линия.

Телефонную линию открыл региональный Роспотребнадзор в рамках дня борьбы со СПИДом. Специалисты ведомства ответят на вопросы орловцев о профилактике ВИЧ-инфекции, диагностике и другие.



Дозвониться можно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00





Телефоны:



Управление Роспотребнадзора по Орловской области – 42-91-82, 42-37-75;

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области" - 77-06-89;

Отдел Управления Роспотребнадзора в г.Мценске (8 486 46) 4-15-39;

в г.Ливны (8 486 77) 7-13-34

в п. Верховье (8 486 76) 2-39-57

в пгт. Кромы (8 486 43) 2-15-98.



Горячая линия работает с 25 ноября по 5 декабря.



Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.







