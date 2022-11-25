Орловцы могут анонимно задать вопросы о ВИЧ

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13:00, 25 ноября 2022 года
Орловцы могут анонимно задать вопросы о ВИЧС 25 ноября в регионе работает горячая линия.
Телефонную линию открыл региональный Роспотребнадзор в рамках дня борьбы со СПИДом. Специалисты ведомства ответят на вопросы орловцев о профилактике ВИЧ-инфекции, диагностике и другие.
Дозвониться можно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00
Телефоны:
Управление Роспотребнадзора по Орловской области – 42-91-82, 42-37-75;
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области" - 77-06-89;
Отдел Управления Роспотребнадзора в г.Мценске (8 486 46) 4-15-39;
в г.Ливны (8 486 77) 7-13-34
в п. Верховье (8 486 76) 2-39-57
в пгт. Кромы (8 486 43) 2-15-98.
Горячая линия работает с 25 ноября по 5 декабря.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.
Ольга СУПОНЕВА