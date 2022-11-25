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11:45, 25 ноября 2022 года "Мисс Россия 2001" Оксана Федорова открыла форум легкой промышленности в Орле Он проходит впервые.





Первый форум легкой промышленности ЦФО стартовал в Орле 25 ноября. Амбассадором мероприятия стала Оксана Федорова - российская телеведущая и победительница престижных конкурсов красоты.



Подробности скоро!











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