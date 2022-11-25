В Орле состоится фестиваль по танцевальному спорту

Участники продемонстрируют самые разные жанры.

На танцевальной площадке можно будет увидеть фристайл, хип-хоп, восточные и парные танцы, латина и другие стили. Спортсмены приедут в областную столицу на выходные из десяти регионов страны.

Место встречи – спорткомплекс "Победа". Соревнования продлятся два дня и начнутся в ближайшую субботу.